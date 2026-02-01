Големите реки в Полша замръзнаха заради продължителния студен период в Централна Европа. По Одра и Висла дори ледоразбивачите спряха работа, защото водата замръзва веднага след преминаването на корабите. С лед се покри и едно от най-известните езера в Германия.

Река Мотлава, в центъра на полския град Гданск, се превърна в ледена пързалка. Вече седмица температурите са около -8 през деня и под -15 нощем. Това скова реката с такъв дебел лед, че хората започнаха да се разхождат по нея.

„Първо малко се страхувах, защото не бях сигурен колко здраво е замръзнала. Но сега ми се вижда безопасно”, сподели Шимон.

Първоначално градските власти предупреждавахада не се ходи по леда, защото човек може да пропадне. Но студът продължи и хората вече карат кънки и велосипеди по реката. И докато Мотлава е по-малка, полските медии показаха, че дори устието на Висла замръзна. Това се случва значително по-рядко заради смесването със солена вода от Балтийско море.

Дебелината на леда в германското езеро Мюриц е над 20 сантиметра. При тези условия по замръзналата повърхност може да се кара автомобил. Мюриц е най-голямото езеро на германска територия. Пълното му замръзване е сравнително рядко явление. Според местни медии за последно е замръзвало така преди 30 години.

Редактор: Дарина Методиева