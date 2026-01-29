Държавната метеорологична служба на Украйна предупреди за рязък спад на температурите през следващите дни, като в някои райони термометрите могат да покажат до -30°C.

Прогнозата идва в момент, когато властите полагат спешни усилия за възстановяване на отоплението и електроснабдяването, а президентът Володимир Зеленски предупреди за нови руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Руските удари по украинската енергийна система оставиха милиони хора с прекъснати доставки на електричество, отопление и вода. Във вечерното си обръщение към нацията Зеленски заяви, че Русия подготвя още по-мащабни атаки с дронове и ракети срещу страната, предаде АФП.

От Украинския хидрометеорологичен център съобщиха, че в периода между 1 и 3 февруари нощните температури в отделни части на страната могат да паднат до -30°C.

Градските власти в Киев информираха, че след няколко въздушни атаки 613 сгради в столицата са останали без отопление.

