Снимка: БТА/Видео: "Ройтерс"
-
"Спокойно, направена съм от гума": Шакира падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)
-
Продават сребърен медал от първата съвременна Олимпиада в Атина през 1896 г. (ВИДЕО)
-
Полярният студ превърна езерото Ери в ледена пустиня (ВИДЕО)
-
Митологията на Гренландия: Кои са странните създания във вярванията на древните инуити
-
Водолази в традиционни носии с представление в аквариума в Сеул
-
Вечният сняг: Какво е да живееш и работиш високо в Алпите
Празненствата се провеждат преди началото на Великия пост
Карнавалните тържества в Германия започнаха под дъжда, като хиляди празнуващи танцуваха по улиците на Кьолн, Дюселдорф и други градове, въпреки силния дъжд, предаде ДПА.
Карнавалният сезон е ежегодно събитие в много части на традиционно католическите части на Германия, Австрия и Швейцария. Те са характерни с улични паради, платформи, маскарадни костюми и консумация на алкохолни напитки на обществени места.
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО+СНИМКИ)
Празненствата се провеждат преди началото на Великия пост, като кулминацията са масовите тържества в понеделник, известен сред местните като "Розовия понеделник".
Партито започва в 11:11 ч. в четвъртъка преди Пепеляната сряда, известен като Weiberfastnacht, или Женски карнавал.
Снимка: БТА
В Дюселдорф той включва щурмуването на кметството от mohnen - дума от местния рейнски диалект, която означава по-възрастни жени. Празненства се проведоха и в градове като Аахен, Майнц и Бон, където жените трябваше да превземат кметствата, за да поемат символично властта.
Кучешко дефиле с атрактивни костюми се състоя в Боливия
Полицията в Кьолн - сърцето на карнавалния сезон, отбеляза, че събралите се хора вероятно са по-малко от очакваното заради лошото време, но въпреки това на разположение са 1500 допълнителни служители на реда, за да се гарантира сигурността.
Снимка: БТА
В речта си в началото на уличното шествие кметът на Кьолн Торстен Бурместер благодари на хилядите доброволци, които помагат за организирането на събитията по време на карнавалния сезон.
"Кьолн е град на доброволците не само по време на карнавала. Много от тези хора никога не се качват на сцена, но без тях градът би бил по-тих, по-студен и по-беден", каза той.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни