Международният олимпийски комитет все пак ще позволи на украинския състезател по скелетон Владислав Гараскевич да остане на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като по-рано акредитацията му беше отнета заради изображения върху каската му. Решението идва след лична среща между президента на МОК Кърсти Ковънтри и спортиста, информира „24 часа” .

„По изключение, след особено уважителния разговор със състезателя, Ковънтри помоли Дисциплинарната комисия на МОК да преразгледа отнемането на акредитацията му“, съобщиха от комитета. Така Гараскевич може да остане в олимпийското село, но няма да има право да участва в надпреварата.

Спорът започна на 9 февруари. По време на официалните тренировки Международната федерация по бобслей и скелетон е уведомила МОК, че украинецът кара с каска, изобразяваща украински спортисти, загинали по време на руските нападения в страната. От МОК обясниха на сайта на Игрите в Милано-Кортина, че шлемът не отговаря на Олимпийската харта и Насоките за изразяване на спортистите, приети след глобална консултация с 3500 атлети през 2021 г. Според правилата „не се допуска никаква демонстрация или политическа, религиозна или расова пропаганда на олимпийските обекти“.

От комитета подчертават, че същността на случая не е в посланието, а в това къде Гараскевич е искал да го изрази. МОК е предложил алтернативи - черна лента на ръката или възможност посланието да бъде показано в смесената зона след състезанието, както и в медийни изяви и социалните мрежи. Проведени са няколко срещи, включително с треньора му, представители на украинския олимпийски комитет и лично с президента Ковънтри, но спортистът е отказал компромис.

В интервю за германската обществена телевизия ZDF, цитирано от Deutsche Welle, Гараскевич заяви, че санкцията е несправедлива.

„Не мисля, че нарушава каквито и да било правила. Няма политическа или расова пропаганда на тази каска“, каза той, позовавайки се на Правило 50 от Олимпийската харта. Спортистът допълни, че е имал реален шанс за медал: „Моят олимпийски момент беше откраднат.“ По думите му за него е по-важно да „представлява тези спортисти, които са загинали", отколкото да спечели отличие.

Комитетът припомня, че е подпомагал Гараскевич като олимпийски стипендиант в последните три зимни издания и след 2022 г. е създал специален фонд за солидарност с украинския спорт.

Редактор: Ралица Атанасова