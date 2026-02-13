-
Дон Алберто Раваняни, известен с активното си присъствие в социалните мрежи, определи правилата за безбрачие като "лицемерни"
Дон Алберто Раваняни, италиански свещеник, придобил огромна популярност в социалните мрежи, обяви, че се отказва от сана си. Духовникът, сравняван със Супермен заради външния си вид, определи правилата за безбрачие в Римокатолическата църква като „лицемерни“.
Кой е Дон Алберто?
Дон Алберто Раваняни е млад италиански свещеник, който се превърна в истинска сензация в социалните мрежи. С над 300 хиляди последователи само в Instagram, той е описван като „голям красавец“ с „гарваново черна коса“, „добре сложен“ и често сравняван с Кларк Кент, тайната самоличност на Супермен.
Секси свещеник стана хит в социалните мрежи (ВИДЕО)
За разлика от традиционните представи за духовник, Дон Алберто води нетипичен начин на живот. Той поддържа изключително развит профил в социалните мрежи, посещава фитнес, ходи на рейв партита и дори признава, че използва ChatGPT, за да пише проповедите си.
Решението да напусне
След 7-8 години служба, Дон Алберто обяви, че се отказва от свещеничеството. Основната причина, която той изтъква, е несъгласието му с правилата на Римокатолическата църква. Според него е „лицемерна проява“ свещениците да нямат право да сключват брак.
Още на следващия ден след оттеглянето си, той издаде книга, озаглавена „Изборът“, в която обяснява мотивите за решението си.Редактор: Мария Барабашка
