Дон Алберто Раваняни, италиански свещеник, придобил огромна популярност в социалните мрежи, обяви, че се отказва от сана си. Духовникът, сравняван със Супермен заради външния си вид, определи правилата за безбрачие в Римокатолическата църква като „лицемерни“.

Кой е Дон Алберто?

Дон Алберто Раваняни е млад италиански свещеник, който се превърна в истинска сензация в социалните мрежи. С над 300 хиляди последователи само в Instagram, той е описван като „голям красавец“ с „гарваново черна коса“, „добре сложен“ и често сравняван с Кларк Кент, тайната самоличност на Супермен.

За разлика от традиционните представи за духовник, Дон Алберто води нетипичен начин на живот. Той поддържа изключително развит профил в социалните мрежи, посещава фитнес, ходи на рейв партита и дори признава, че използва ChatGPT, за да пише проповедите си.

Решението да напусне

След 7-8 години служба, Дон Алберто обяви, че се отказва от свещеничеството. Основната причина, която той изтъква, е несъгласието му с правилата на Римокатолическата църква. Според него е „лицемерна проява“ свещениците да нямат право да сключват брак.

Още на следващия ден след оттеглянето си, той издаде книга, озаглавена „Изборът“, в която обяснява мотивите за решението си.

Редактор: Мария Барабашка