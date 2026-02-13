Снимка: Стопкадър
По думите му форумът вече не е просто платформа за глобална сигурност
Мюнхенската конференция по сигурността тази година се превръща в тест за отношенията между Европа и САЩ. Това заяви в студиото на „Денят на живо“ бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков. По думите му форумът вече не е просто платформа за глобална сигурност. Той отбеляза, че германският канцлер умишлено е избегнал думата „ред“, защото в момента не се изгражда нов международен такъв, а по-скоро се рушат съществуващи правила.
Кючуков подчерта, че светът навлиза в период на милитаризация на международните отношения и конфронтация, в който диалогът се води основно между САЩ, Китай и Русия. Според него Кремъл не преговаря реално с други страни, САЩ поставят на преден план националната си сигурност, а Европа говори за международен мир. "С особен интерес се очаква изказването на държавния секретар Марко Рубио на фона на напрежението от последната година", допълни Кючуков.
Мерц: Световният ред, основан на правила, остана в миналото
По отношение на идеите за европейско ядрено възпиране той бе категоричен, че това е „най-малко реалистичното от всичко, което се говори“. Той припомни, че действа Договорът за неразпространение на ядрените оръжия и че всяка държава от ЕС, която тръгне към разработване на собствен ядрен потенциал, би изпаднала в положението на Иран. "Концепцията за споделено ядрено оръжие съществува в рамките на НАТО, но разширяването ѝ би поставило сериозни правни и политически въпроси", заключи бившият зам.-министър на външните работи.
Според него България е изправена пред стратегически избор. „Логично е като член на ЕС да координираме позицията си с европейските партньори“, посочи Кючуков, като подчерта, че въпросът е къде ще се ситуира страната ни в задълбочаващия се разлом от двете страни на Атлантика.
