Мюнхенската конференция по сигурността се фокусира върху войната в Украйна, след като телефонен разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин измести предварително планирания дневен ред. Вместо широка дискусия по глобалната сигурност, форумът е доминиран от темата за евентуален край на руската агресия срещу Украйна.

Председателят на конференцията Кристоф Хойсген подчерта, цитиран от DW , че в Мюнхен няма да се водят преговори. Руски правителствени представители не са поканени, тъй като Москва отказва директни разговори с украинския президент Володимир Зеленски.

Държавният глава на Украйна ще се срещне с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Според вече заявени позиции от Вашингтон, възстановяване на границите на Украйна отпреди 2014 г. се оценява като нереалистично, членството в НАТО не стои на дневен ред, а основните гаранции за сигурността трябва да бъдат поети от европейските държави.

По думите на Хойсген Русия се намира в по-силна преговорна позиция, както заради сигналите от САЩ, така и заради динамиката на войната. "Бъдещи разговори трябва да се водят с участието на Украйна и на европейските страни, които ще носят тежестта на евентуално споразумение", смята той.

Форумът се очаква да отправи и послание към Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Хойсген прогнозира, че по време на конференцията може да бъде обявено сериозно изтегляне на американски войски от континента.

Изявление ще направи и китайският външен министър Ван И. Китай, който поддържа близки отношения с Русия, но се представя като неутрален посредник, разполага с влияние, което би могло да се окаже ключово в евентуален мирен процес.

Наред с войната в Украйна, участниците обсъждат и ситуацията в Близкия изток, включително крехкото примирие между Израел и „Хамас“. Очаква се присъствие на израелския външен министър, но не и на премиера Бенямин Нетаняху.

Редактор: Ралица Атанасова