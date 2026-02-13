Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Германия. Той води украинската делегация на тазгодишната среща на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде "Укринформ", позовавайки се на негова публикация в "Телеграм".

Зеленски ще посети и украинско-германско предприятие за производство на безпилотни летателни апарати. "Днес е важен ден, в който ще бъдат направени нови стъпки към общата ни сигурност - тази на Украйна и Европа. В дневния ред са първото съвместно украинско-германско предприятие за производство на дронове, както и двустранни и многостранни срещи с партньори", написа той.

Зеленски подчерта необходимостта от повече съвместни производствени проекти, по-голяма устойчивост и по-силна координация и ефективност в рамките на общата архитектура за сигурност на Европа. "Най-важното, което можем да постигнем заедно, е да сложим край на войната и да създадем надеждни гаранции за сигурността на Украйна и на цяла Европа, така че никой на континента да не се страхува, че ще остане без защита. Благодаря на всички, които помагат", заяви той.

