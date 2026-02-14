Ентусиасти в Краков се включиха в необичайна надпревара - по надяждане с понички. С наближаването на началото на Великите пости състезанието им послужи като оправдание да изядат колкото се може повече от сладките изкушения.

В двореца „Чечотка“ в Краков се предлагаха понички с три пълнежа - череша, портокал и роза. А целта е една - кой ще изяде най-много от вкусните тестени изделия.

Организаторите на традиционната надревара споделят, че за да стигнат за всички - пекари от цял Краков са приготвяли огромни количества понички в нощта преди състезанието.

Редактор: Станимира Шикова