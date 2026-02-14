Кадър/Видео:"Ройтерс"
Надпреварата е традиция в полския град преди началото на Великите пости
Ентусиасти в Краков се включиха в необичайна надпревара - по надяждане с понички. С наближаването на началото на Великите пости състезанието им послужи като оправдание да изядат колкото се може повече от сладките изкушения.
5-вековна традиция: В Сицилия „хвърляха” 12-килограмова пита сирене (ВИДЕО)
В двореца „Чечотка“ в Краков се предлагаха понички с три пълнежа - череша, портокал и роза. А целта е една - кой ще изяде най-много от вкусните тестени изделия.
Тиква с тегло от над половин тон спечели престижно състезание във Варшава (ВИДЕО)
Организаторите на традиционната надревара споделят, че за да стигнат за всички - пекари от цял Краков са приготвяли огромни количества понички в нощта преди състезанието.Редактор: Станимира Шикова
