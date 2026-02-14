Снимка: Пресцентър на президентството
Президентът беше гост на изказването на френския държавен глава за засилването на позициите на Европа в световен план
Президентът Илияна Йотова разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. Йотова беше гост на изказването на френския президент пред големия форум, посветено на необходимостта Европа да върне силните си позиции както във вътрешен, така и в световен план.
Снимка: Пресцентър на президентството
В Мюнхенската конференция по сигурността участват над 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят, които дискутират теми от външната политика и сигурността.
Снимка: Пресцентър на президентството
