Зоопаркът „Бовал“ в Централна Франция, разположен на 150 килоетра северно от Париж, се сдоби с нов питомец - 150-килограмово слонче. Малкото се появи на бял свят в неделя след продължило седем часа тежко раждане, а ден по-късно вече радва посетителите на зоологическата градина. Ръководството показа и кадри от раждането на бебето, което е от женски пол.

37-годишната майка Н’Дала роди след бременност, продължила над 21 месеца. Това е втората рожба на слоницата, която след появата на първото си бебе през 2012 г. започва да губи зрението си.

Тъй като е сляпа, Н’Дала трябва да се ориентира чрез осезание, за да открие малкото си и да го кърми, обясни гледач от зоопарка. Малко след раждането си слончето вече може да стои стабилно на четирите си крака и да суче, твърдят ветеринари.

Слончето е първото, което се ражда в зоопарка от 13 години. Ръководството се надява скоро да се сдобие и с още един нов питомец, тъй като друга слоница - Ашанти, също е бременна.

