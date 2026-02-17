Близо 2 милиарда души по света посрещнаха Китайската Нова година, позната още като Лунната Нова година. Датата на този внушителен празник се променя ежегодно, защото се определя от лунния календар. Тази година се отбелязва на 17 февруари и поставя началото на годината на Огнения кон.

В навечерието на празника семействата се събират около богата трапеза. Празненствата традиционно продължават 15 дни. Тази година ще завършат на 3 март с Фестивала на фенерите.

Настъпи Китайската Нова година: С какви предания и вярвания идват дните на Коня

Освен в Китай, празникът се отбелязва и в други държави, сред които Виетнам, Южна Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Тайланд.

