Почина американският композитор Били Стайнбърг - един от най-популярните текстописци през 80-те и 90-те години и автор на хита Like a Virgin на Мадона. Творецът си е отишъл в понеделник на 75-годишна възраст, след продължителна борба с рака, съобщи адвокатът му Лори Сориано.

Освен с Мадона, Стайнбърг е работил и с изпълнители като Синди Лоупър („True Colors“), Уитни Хюстън („So Emotional“), както и с групата The Pretenders („I'll Stand by You“), в сътрудничество с композитора Том Кели. Сред артистите, за които е писал, е и Селин Дион.

Стайнбърг получава награда „Грами“ през 1996 г. за работата си по албума „Falling Into You“ на Селин Дион, отличен като албум на годината.

През 2011 г. той е въведен в Залата на славата на авторите на песни. „Много от неговите песни се превърнаха в класики и продължават да вдъхновяват редица утвърдени артисти“, отбелязват от институцията.

Редактор: Цветина Петкова