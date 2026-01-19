Почина легендарният моден дизайнер Валентино Гаравани. Италианецът беше на 93 години.

Той си е отишъл на 19 януари в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си. Поклонението пред тленните му останки ще се състои от 11 до 18 часа в Piazza Mignanelli 23 на 21 и 22 януари. Погребението ще се състои в 11:00 ч. в петък, 23 януари, в базиликата „Санта Мария дегли Анджели е дей Мартири“ на площад „Република“ 8 в Рим.

„Какво желаят жените? Да бъдат красиви“. Така той обобщи своята визия, която е ръководила стъпките му от 1959 г. Тогава той основава модната си къща в Рим. През 2007 г. избира да се пенсионира. Още преди модата, модните ревюта и червените килими, Валентино се е стремял да прави жените красиви. Те винаги са разбирали това и поради тази причина са го издигнали до Олимп на творците още от самото му начало.

Животът на Валентино е легендарен. Роден във Вогера на 11 май 1932 г., той е бил привлечен от красотата още като дете, както по-късно разказва. Като тийнейджър преживява прозрение, докато придружава семейството си до операта в Барселона. Там, заобиколен от десетки елегантни дами, облечени в червено, той осъзнава колко много този цвят отива на всички. И в този момент го избира за свой отличителен цвят завинаги.

И все пак, би било грешка наследството му да се сведе до един обикновен нюанс. След като учи в Милано, през 1949 г. се мести в Париж, където посещава École des Beaux-Arts към Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Той е много млад - само на 17, но никой не може да го спре. По това време италианците не са силно ценени във Франция, но той просто е твърде добър. Валентино печели наградата Woolmark (същата, която дава старт на кариерите на Ив Сен Лоран и Карл Лагерфелд - негов добър приятел). Започва със стаж в Jean Dessés, след което се премества да работи за Guy Laroche, когото среща в ателието.

Това не му е достатъчно. През 1959 г. се завръща в Италия и се мести в Рим - тогава люлката на италианската висша мода. Първите „официални“ снимки го показват да работи върху сватбената рокля на сестра си, а един от първите му тоалети е рокля до коляното, покрита с тюлени рози, вариращи от розово до червено - декоративен елемент, който ще се завърне през годините.

През 1960 г. на Виа Венето той среща Джанкарло Джамети - 22-годишен студент по архитектура. Любов от пръв поглед води до създаването на едно от най-важните, солидни и печеливши партньорства в модата. Валентино може да се посвети изцяло на модата си, докато партньорът му, с много по-решителен и ефективен подход, я управлява. Заедно те са неудържими.

През 1962 г. марката дебютира във Флоренция, в двореца Пити, в Сала Бианка, но моментът, в който Валентино се превръща от важна модна къща в символ на епоха, идва през 1967 г., когато представя изцяло бяла колекция. Ревюто е ужасно. Последното е - в последния ден, когато чуждестранните купувачи и пресата вече си тръгват. Разпространява се обаче мълвата, че възможността не е за изпускане и накрая всички остават, само заради него. По-късно Валентино ще си спомни колко се е страхувал от идеята да елиминира цвета в епоха, доминирана от хипита, но е бил сигурен в това, което прави.

Постепенно всички звезди стават първо негови клиенти, а след това и приятели. Момичета, диви, певци, короновани глави - рано или късно всички те се озовават щастливо в императорския двор. Джаки Кенеди носеше една от роклите му както на погребението на първия си съпруг Джон Кенеди, така и на сватбата си с Аристотел Онасис. Джаки става един от най-близките хора до Валентино, почти като неговата неофициална муза.

Отличен пример за способността на Валентино да облича жени е една от най-известните рокли на Джаки - сари с едно рамо от ментовозелен сатен с инкрустирани с кристали подгъви. Дженифър Лопес носи същия стил на наградите „Оскар“ през 2002 г.

Въпреки че романтичната им връзка приключва след десет години през 1970 г., Валентино и Джамети остават много близки. Тяхното семейство се превръща в постоянно разрастващо се, към което с течение на времето се присъединяват приятели, партньори, внуци и деца. Един вид сплотен и елегантен клан. Междувременно Валентино избира Париж за свой моден град. Той се установява на площад „Вандом” и това му се струва логично. Той е най-френският от италианските дизайнери - този, който е най-близък по опит до чувствителността на френската висша мода.

Кариерата му се развива като ракета. Той облича Лиз Тейлър на сватбата ѝ и няколко короновани глави и се хвали, че шест актриси са спечелили „Оскар”, облечени от него. Това са Джулия Робъртс, Джесика Ланг, Кейт Бланшет, Мерцедес Рюл, София Лорен, Джесика Танди. Той купонясва с Анди Уорхол и Мадона, кара ски в Гщаад, работи в Палацо Минянели в Рим, заобиколен от вездесъщите си и обичани мопсове, които, както и червеният цвят, са негова емблема.

В невероятния си замък извън Париж той организира легендарни партита. Независимо дали са в чест на Гуинет Полтроу, или Ким Кардашиян, те винаги са перфектни. Валентино обръща внимание на детайла - от начина, по който са подредени масите му (пише книга по темата преди няколко години) до модните си ревюта, след които излиза безупречно облечен, за да поздрави публиката с вдигната ръка.

През 1998 г. - преди много други, той продава марката си за 300 милиона долара. Той и Джамети запазват ролите си дори през 2002 г., когато марката беше придобита от групата Marzotto. През 2006 г. Валентино получи Ордена на почетния легион в Париж и за всеобща радост направи епизодична изява заедно с Мерил Стрийп във филма „Дяволът носи Прада“. През 2007 г. обяви оттеглянето си. Джамети, разбира се, последва примера му и въпреки че се говореше за собствено решение, е ясно, че именно Матео Марцото, сега ръководител на компанията, е настоял за някой по-млад. За сбогуването си, което съвпадна с 45-годишнината на марката, той избра родния си Рим. В грандиозното тридневно събитие участие взеха пресата, приятели и звезди. Имаше парти пред Колизеума, историческа изложба в Ara Pacis и ревю на висша мода, което, странно, завърши не с червена рокля, както можеше да се очаква, а с поредица от възвишени розови рокли.

Междувременно Валентино посочи своя наследник. Първоначално Роман Джамбатиста Вали водеше в надпреварата, но Алесандра Факинети, предложена от Марцото, беше избрана за позицията. Само след два сезона дизайнерката напусна, а на нейно място дойдоха Пиерпаоло Пичоли и Мария Грация Киури, които от години работеха с Валентино по аксесоарите.