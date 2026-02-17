-
-
-
-
-
-
МОН предлага промени в учебните програми, така че децата в клас да използват изкуствен интелект, но не като източник на бързи отговори, а като средство за стимулиране на мисленето.
Изкуственият интелект вече е в класните стаи, учителите не чакат министерството, коментира в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS" Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.
Изкуственият интелект влиза в класните стаи от тази есен?
Според него е добре и трябва да има документ, който да очертае рамка, за да знаят учителите дали това, което правят, е правилно. „Някои от учителите имат познанията, но се притесняват да не допуснат грешка или да не би да е незаконно”, каза Александров, който е участвал в написването на визията. По думите му такива има във всички европейски държави.
Той каза, че в документа се очертават 5 стълба. Първият е да се обясни на учениците какво представлява изкуственият интелект и как работи. След това как да се използва най-пълноценно в образователния процес. На трето място как учителите да го използват. На следващо място как учениците да го използват. Петият от тези основни фундаменти е изкуственият интелект и бъдещето, където има краткосрочни прогнози.
„След това министерството прецени, че е добре да даде насоки в учебните програми по всички предмети как учителите биха могли да го използват, ако преценят, че е подходящо за тяхното населено място и за техните ученици”, поясни Александров.
МОН предвижда и обучения на учителите, с които да им даде основни знания.
МОН предвижда и обучения на учителите, с които да им даде основни знания.
