Обилни снеговалежи объркаха програмата на Зимните олимпийски игри в италианския град Ливиньо. Организаторите отмениха днешния финал в дисциплината слоупстайл в сноуборда при жените и отложиха началото на квалификационния кръг във въздушната акробатика на ските свободен стил, информира агенция "Ройтерс". Финалът ще се проведе в друг ден, в който атмосферните условия позволяват, а квалификациите може да се проведат и само с няколко часа закъснение, съобщиха организаторите.

Новозеландката Зои Садовски-Синот, която ще защитава олимпийската си титла и е настояща световна шампионка, е фаворит в слоупстайла в сноуборда, след като поведе в квалификациите. Очаква се една от основните ѝ съпернички да бъде японката Мурасе Кокомо.

Състезателките във въздушната акробатика завършиха тренировъчните етапи точно преди организаторите да обявят, че трябва да отложат началото на надпреварата. Пресявките при мъжете също са насрочени за по-късно днес.

