Лора Христова ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана, съобщиха от БОК. Това ще стане след последния старт от програмата на биатлона на Зимните игри в Милано-Кортина 2026. Масовият старт при жените е на 21 февруари.

Представител на музея ще отиде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението, предава специалният кореспондент на БТА Димитър Вельов.

Успех в биатлона: Лора Христова завърши на 7-о място, Милена Тодорова е 14-а

В писмо до председателя на БОК Весела Лечева от Олимпийския музей пишат: „Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 км. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова добре! Освен изключителното ѝ представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална. Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си“.

Лора Христова стана първата олимпийска медалистка в биатлона за България след Ирина Никулчина, която също взе бронз на Олимпиадата в Солт Лейк Сити през 2022 г.

Единствената олимпийска шампионка на страната ни в зимните спортове също е биатлонистка - Екатерина Дафовска, която триумфира в индивидуалния старт на 15 км в Нагано през 1998 г.

На 22-годишната Христова, която записа и престижно седмо място в преследването, до края на Игрите в Милано-Кортина предстоят участия с женската щафета на 4 по 6 километра в сряда и в масовия старт в събота.

