Русия въвежда патриотично и нравствено възпитание в училищата от учебната 2026-2027 г.

Предметът „Духовно-нравствена култура на Русия“ ще бъде въведен поетапно за учениците от пети, шести и седми клас. Хорариумът е общо 85 учебни часа през трите години, като той ще се преподава за сметка на намаляване на часовете по английски език.

Програмата ще бъде разработена от Московския педагогически държавен университет. Сред авторите е привлечен и митрополитът на Симферопол и Крим Тихон.

Целта на новия предмет е да формира съзнанието на младите руснаци в традицията на руските духовни и нравствени идеали. В учебната програма ще се изучават личности като княз Александър Невски, поетът Александър Пушкин, космонавтът Юрий Гагарин, жития на известни светци. Място ще бъде отделено и на подвига на руските военни в така наречената „специална военна операция“, както Кремъл нарича войната на Русия в Украйна.

Според чуждестранни експерти новият предмет има за цел формирането на военен дух още от най-ранна възраст в младото руско поколение.

Редактор: Цветина Петкова