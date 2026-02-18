Нюйоркски полицаи се притекоха на помощ на ранен белоглав орел, хванат в ледения капан на замръзналата река Хъдсън. Операцията по спасяването на птицата, която е национален символ на САЩ, беше заснета от бодикамерата на един от униформените.

Отчаяният зов за помощ на пострадалия орел бил чут от патрул, извършващ рутинна обиколка по брега на реката. Полицаите веднага се отзовали и с помощта на примка и брезент успели да издърпат хищната птица. Тя не се противила и била съвсем спокойна, посочват от местната полиция.

При преглед във ветеринарна клиника в Ню Джърси било установено, че едното крило на орела кърви обилно след счупване. Птицата ще остане в специален приют за диви животни до възстановяването си, след което ще бъде пусната на свобода, допълват местните власти.

Редактор: Станимира Шикова