Рибарски кораб с трима души на борда изчезна от радарите в сряда сутрин. Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос.

Веднага е започнала операция по издирването на моряците. В нея участват граничен кораб и един катер на „Морска администрация".

В ранните часове на деня в района е бушувала буря с вятър със скорост от 20 метра в секунда, а пристанищата са били затворени за маневри.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова