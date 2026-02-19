Филмът "Хамнет", който е сред претендентите за наградите "Оскар" и БАФТА, предизвика истински туристически бум в родния град на Шекспир. Посещенията в родната къща на поета и в дома на съпругата му Ан Хатауей са се увеличили с до 20% след премиерата. Лентата успява да разпали нов интерес към личната история на драматурга и семейството му.

"Броят на посетителите се е увеличил с около 15–20% във всички обекти, откакто филмът "Хамнет" излезе през януари. Мисля, че това ще продължи през цялата година", разказва главният оперативен директор на "Shakespeare Birthplace Trust" Ричард Патънсън.

Екранизация на романа на Маги О’Фарел от 2020 година разказва за връзката на Шекспир и Хатауей, както и за смъртта на 11-годишния им син Хамнет през 1596 г.

Сериали и филми, които превърнаха градове в световни атракции



"Хората искат да разгледат вилата на Ан Хатауей, да видят как са живеели, как изглежда местният пейзаж. Тук е наистина красиво. Лесно можете да разберете как това място е вдъхновявало цялото семейство", споделя още Патънсън.

Обстановката е пресъздадена в лентата, която е претендент за големите отличия. Родното място на Шекспир е къщата, в която младият Уилям е живял и където баща му е работил като ръкавичар. А вилата на Хатауей е мястото, където той е я посещавал в началото на връзката им.

Шарлот Скот от "Shakespeare Birthplace Trust" посочва: "Шекспир е известен със своят загадъчност. Той пише за човечността, чувствата, конфликтите."

Отличиха двореца "Шонбрун" за най-добра филмова локация в Европа

Историческата драма "Хамнет" има 11 номинации за британските награди БАФТА, включително за най-добър филм и водеща актриса за Джеси Бъкли, и осем номинации за „Оскар“. Действието се развива в Лондон, където младият Шекспир, изигран от Пол Мескал, се влюбва в Агнес, докато преподава латински, за да изплати дълговете на баща си.



"Много хора ще гледат този филм, без непременно да са чели Шекспир или да са имали досег до неговото творчество. Надявам се чрез лентатада се докоснат до писателя", казва още Шарлот.



За това как точно са се запознали Шекспир и Ан се знае малко. Той е бил на 18 години, а тя – на 26, когато се женят през 1582 гoдина. Дъщеря им Сузана се ражда през 1583 г., а близнаците Джудит и Хамнет през 1585 година. А Шарлот добавя, че това, което е известно не е много, но се знае, че двамата са живели щастливо заедно.

Обикновено около 250 000 посетители от Великобритания, Европа, Съединените щати, Китай и други страни посещават тези места всяка година, сочат данни на благотворителната организация, която се грижи за обектите.

Редактор: Цветина Петрова