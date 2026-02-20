-
Близо 32 хиляди пиротехнически изделия бяха изстреляни в рамките на светлинния спектакъл
Зрелищно 23-минутно шоу с фойерверки озари небето над пристанището „Виктория” в Хонконг във втория ден от Годината на Огнения кон. Точно в 20 ч. местно време програмата започна с впечатляващи пироефекти, наподобяващи препускащи коне. В небето се появиха фигури във формата на цифрата осем – символ на късмета, както и златни кюлчета, олицетворяващи богатство и просперитет.
Кулминацията настъпи с финалната част, озаглавена „Триумфално постижение“, с масирани залпове и внушителни ефекти. Близо 32 хиляди пиротехнически изделия бяха изстреляни в рамките на светлинния спектакъл, за който местни жители и туристи заеха места край брега часове по-рано.Редактор: Дарина Методиева
