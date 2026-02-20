Руски дрон атакува украинското подразделение за евакуация „Бели ангели” в района на Купянск, при което бяха убити двама полицаи. Новината съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на полицията в Telegram.

„На 20 февруари, докато изпълняваха служебния си дълг в района на Купянск, полицаите Юлия Келеберда и Евген Колхан бяха убити. Друг полицай бе ранен”, се казва в изявлението.

Три малки деца и мъж са убити при руска атака с дрон в Харковска област

Служители от специалните сили на подразделението „Бели ангели” били в района, за да евакуират цивилни, когато близо до селището Середний Бурлук бронираният им автомобил бил поразен от вражески дрон тип „Ланцет”. Според представители на правоприлагащите органи 23-годишната Келеберда и 39-годишният Колхан са се присъединили към подразделението „Бели ангели” още при създаването му и са участвали в редица мисии в най-опасните населени места, при които са спасили десетки семейства и са евакуирали деца, възрастни хора и хора с увреждания.

„Те многократно рискуваха живота си, за да спасят други. За съжаление, тази евакуация се оказа тяхната последна. Това е непоправима загуба за целия екип на Националната полиция. Ръководството и служителите ѝ поднасят съболезнования на семействата и близките на загиналите”, се казва още в изявлението.

Междувременно началникът на регионалната военна администрация в Запорожка област Иван Федоров заяви в своя публикация в Telegram, че 22-годишна жена и 27-годишен мъж са били ранени при атака с управляеми бомби. Той отбеляза, че при руския въздушен удар са били разрушени или повредени жилищни сгради, като в една от тях е избухнал пожар.

Редактор: Мария Барабашка