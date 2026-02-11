Управителят на Харковска област Олег Синегубов съобщи за четирима убити, включително три малки деца, при руска атака с дрон, извършена в нощта срещу сряда, предаде "Укринформ".

"Две едногодишни момчета и едно двегодишно момиче загинаха при нападението в град Богодухов, на около 60 км западно от Харков", написа Синегубов в "Телеграм". Той съобщи, че 34-годишен мъж, който бил заедно с децата в ударената къща, също е убит. Ранени са двама - 35-годишна бременна жена и 74-годишна.

Близо четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове всяка нощ. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за 48 украински безпилотни летателни апарата, свалени само за три часа във вторник вечерта.

Въздушна тревога беше обявена в редица региони в Русия. Губернаторът на южната Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че е била отблъсната украинска атака с дронове срещу енергийна инфраструктура и други обекти в региона. Няма пострадали хора, написа в "Телеграм" Бочаров. Той обаче каза, че са нанесени щети на жилищен блок в град Волжки, където отломки от дрон са паднали в детска градина. В завод във Волгоград е избухнал пожар, съобщи още Бочаров, без да даде подробности.

Губернаторът на съседната Ростовска област Юрий Слюсар обяви, че в южния руски регион е била отразена масирана украинска атака с 12 дрона. Нанесени са материални щети, но няма пострадали хора и не се е наложила евакуация.

Най-малко осем цивилни бяха убити при украински и руски атаки вчера.

Близо 15 хиляди мирни граждани са загинали в Украйна, а над 40 хиляди са били ранени, за почти четири години война, сочи доклад на ООН, публикуван в началото на миналия месец, отбелязва "Франс прес".

