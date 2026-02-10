Москва оказва сериозен натиск върху украинските политици и населението, използвайки зимата като оръжие. Руските атаки срещу енергийната инфраструктура оставиха милиони хора без ток, отопление и вода, създавайки критична ситуация.

При температури под минус 10 градуса и без перспектива за бързо възстановяване на електрозахранването, най-тежката енергийна криза от началото на войната докарва населението до ръба на оцеляването.

Тръбите, които доставят топла вода до отоплителните системи на Киев, са унищожени от руските атаки. Липсата на електричество спира помпите, водата изстива, а работниците остават на студено 24 часа в денонощието, опитвайки се да отстранят щетите.

Въпреки усилията им, битката за поддържане на отоплението е трудна. Повечето от общо 3,5 милиона жители на столицата остават на студено, а почти всички са засегнати от прекъсвания на електрозахранването.

Особено тежко е за най-уязвимите. Един дом за възрастни хора остана без ток и отопление след големия удар на 8 януари. След време отоплението бе възстановено частично, а останалите сгради се затоплят чрез мобилни уредби. Кметът Виталий Кличко инспектира мястото и съобщи, че градът е разположил повече от 70 такива уредби за общностни и социални центрове – капка в морето спрямо нуждите на столицата.

„Имаме огромен недостиг на електроенергия и отопление. Повече от 500 сгради са на студено в момента. В тях живеят няколкостотин хиляди души. Борим се и даваме всичко от себе си, за да възстановим услугите“, заяви Кличко.

По-рано тази зима кметът предложи на онези, които имат възможност, временно да напуснат Киев. Президентът Зеленски го критикува за този коментар, като заяви, че градът не се е подготвил добре за студа. Междувременно правителството остана без министър на енергетиката за седмици, а кризата се превръща и в сцена за политически различия.

Районът Дарницки е един от най-засегнатите от прекъсванията на електрозахранването. Там се намира център за устойчивост, предлагащ отопление и електроенергия за най-уязвимите. Анастасия ходи там с 20-месечната си дъщеря Стефания, която страда от бронхит. „Вчера нямаше ток през целия ден. Пуснаха го към 2.00 ч. и го изключиха отново към 4.00 ч. Добре е, че дъщеря ми не се паникьосва. Тя е силна. Но е трудно, много е трудно“, споделя жената.

Мария, която е жителка на Дарницки, описва ежедневието с децата си Алия и Мохамед:

„Трудно е. Постоянно е тъмно, трябва да ходим с фенерчета. Понякога няма топла вода, понякога не можеш да си направиш чай, понякога е нещо друго. Освен това живеем на 15-ия етаж и излизането навън при изкачването на толкова много стъпала е предизвикателство“.

От октомври миналата година украинските власти са регистрирали повече от 250 руски атаки срещу енергийната и отоплителната инфраструктура. Това оставя огромни части от населението без базови удобства и подлага столицата на постоянен риск.

Редактор: Цветина Петкова