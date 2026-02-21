Френски военнослужещ е починал, след като е бил прострелян по невнимание в главата по време на пиянска вечер с други войници в казарма край Париж, предаде БТА.

Загиналият е идентифициран като Александър Ланкбен. Инцидентът е станал във Военната учебна болница „Перси“ в Кламар, в района на френската столица. Смъртта му беше потвърдена и от ръководителя на въоръжените сили в парижкия регион Лоик Мизон в публикация в социалната мрежа X.

По данни на прокуратурата въпреки че употребата на алкохол е забранена в казармата, няколко военнослужещи са внесли алкохол и са консумирали през вечерта. По време на игра, целяща да тества реакциите им, зареден пистолет е произвел изстрел, а куршумът е улучил Ланкбен в главата. Той е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от раните си.

Във връзка със случая са арестувани четирима военнослужещи. Разследването продължава.

