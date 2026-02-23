-
-
-
-
-
-
Твърди се, че цветният празник е сред най-старите карнавални традиции на Балканите
С пъстри костюми, музика и танци град Струмица в Република Северна Македония отбеляза традиционния си карнавал. Твърди се, че цветният празник води началото си още от XVII век и е сред най-старите карнавални традиции на Балканите.
Тази година участниците преминаха по улиците на града с разнообразни теми – от диско мотиви до костюми, вдъхновени от кактуси.
Карнавалът се провежда в навечерието на Великденските пости, които за православните християни започват от днес.
