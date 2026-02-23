-
Президентът Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие
Палежи и безредици в Мексико след залавянето и смъртта на най-издирвания престъпник в страната. Немесио Осегера Сервантес, известен с прякора си Ел Менчо, е бил ранен при операция в западния мексикански щат Халиско и е починал по време на транспортирането му към Мексико Сити. Той ръководеше наркокартел и беше издирван от САЩ, а Държавният департамент обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето му.
След новината за смъртта на Ел Менчо в страната избухнаха размирици. Въоръжени мъже са блокирали пътища в няколко щата, като са запалили магазини, автомобили и камиони.
Мексиканските картели: От кръвта по улиците и безследно изчезналите до наркоинфлуенсърите
Президентът Клаудия Шейнбаум призова мексиканците да запазят спокойствие.Редактор: Мария Барабашка
