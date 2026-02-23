Операторът на петролопроводната мрежа на Словакия - "Транспетрол" е бил информиран от Украйна, че възобновяването на доставките на петрол през петролопровода "Дружба" е било отложено за 25 февруари. Това съобщи словашкото министерство на икономиката и добави, че не е било уведомено за причините за това, предаде "Ройтерс".

Русия може да спре доставките на газ за Европа през Украйна

Спирането на работота на петролопровода "Дружба" е в центъра на споровете между двете съседни държави, откакто миналия месец бяха спрени доставките на руски петрол за Словакия и Унгария заради, по думите на Киев, руски удар с дрон, който е повредил част от оборудването на петролопровода в Западна Украйна.

Словакия и Унгария обвиняват Украйна за продължителното спиране на работата на петролопровода, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова