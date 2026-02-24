„Брашнена война“ се разрази в гръцкото градче Галаксиди. Така местните хора отбелязват края на карнавалния сезон.

Всяка година битката с брашно се устройва на основната крайбрежна улица. Участниците пеят, танцуват и се возят на карнавални платформи.

Карнавалният сезон е една от многото предхристиянски традиции в страната. На повечето места в Гърция краят му се отбелязва с пускане на хвърчила и консумация на големи количества морски дарове, но в Галаксиди участниците правят всичко възможно празненствата да са по-хаотични.

Въпреки че е базирана на обичаи от древни езически времена, „брашнената война“ вероятно е по-нова, казват историци. Тя е започнала през 19 век, когато пътуващи моряци се вдъхновявали от подобни тържества в Сицилия.

Редактор: Цветина Петкова