Гръцката полиция обяви извънредни мерки за пътна безопасност в цялата страна в периода от 20 до 23 февруари включително. Засилените проверки съвпадат с края на карнавалния сезон и празника Чист понеделник, когато традиционно се очаква интензивен трафик от големите градове към курортите и родните места.

По основните пътни артерии са увеличени патрулите, а контролът е засилен на входовете и изходите на големите градове, както и в районите на летища и пристанища. Целта е да се предотвратят пътни инциденти и да се улесни движението в пиковите часове.

Въвеждат се и специфични забрани за движение на камиони с тегло над 3,5 тона по ключови магистрали, включително по трасето Атина – Солун, за да се облекчи трафикът на празнуващите.

За автомагистрала А1 (Атина – Солун – Евзони) в посока Солун ограничението ще важи:

⇒ на 20 февруари (петък) от 16:00 до 21:00 ч.;

⇒ на 21 февруари (събота) от 08:00 до 13:00 ч.;

⇒ на 23 февруари (понеделник) от 15:00 до 21:00 ч.

Допълнителни ограничения са въведени и по автомагистрала А8 (Атина – Патра), където в понеделник (23 февруари) движението на тежкотоварни камиони в посока Атина ще бъде спряно от 15:00 до 21:00 ч. в участъка между пътните възли Рио и Елевсина.

В района на Солун и по пътя към Халкидики се очаква засилен трафик, като е възможно въвеждане на локални ограничения към курортните зони на Касандра и Ситония.

Пътната полиция ще следи стриктно за шофиране под въздействие на алкохол, превишена скорост, използване на мобилни телефони по време на движение, както и за липса на предпазни колани и каски.

От 1 януари 2026 г. в Гърция е в сила новият Кодекс за движение по пътищата, който предвижда ограничение от 30 км/ч в населените места и по-тежки санкции за нарушителите. Въпреки празничната атмосфера, проверките са засилени, включително за наличие на вериги за сняг или подходящи гуми, особено в планинските райони на Северна Гърция. Глобата за липса на вериги е 80 евро.

Властите напомнят на шофьорите да носят задължителния комплект в автомобила – аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, тъй като по празниците проверките са масови.

Пътуващите от България трябва да имат предвид и граничен пункт „Рудозем – Ксанти“, който е отворен за леки автомобили и товарни превозни средства до 3,5 тона.