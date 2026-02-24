Протест пред Съдебната палата в Пловдив. Днес е първото съдебно заседание след катастрофата на Околовръстното шосе в града, при която загинаха трима души. Трагичният инцидент стана на 24 ноември миналата година. Тир, управляван от 24-годишен шофьор, блъсна автомобила на семейството. Загинаха 43-годишна жена, мъж на 41 години и едното от децата им на 14 години. Другото - 7-годишно дете, беше настанено в болница с опасност за живота.

Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив

Срещу шофьора на тира е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Според разследващите причината за инцидента е отклоняване на вниманието на водача, най-вероятно заради телефон. 24-годишният Джунейт Дюлгеров има правоспособност да управлява тир от две години и оттогава има десет наказателни постановления и двадесет фиша за различни нарушения на Закона за движението по пътищата, съобщават от прокуратурата.

Близки и приятели на жертвите се събраха минути преди началото на съдебното заседание с настояване за справедлив процес.

Искаме законът да се упражни последователно, в най-голямата му строгост, по най-бързия възможен начин. И апелираме за максимална присъда спрямо тежестта на деянието”, заяви Таня Пушкова, сестра на загиналия Тодор.

Същевременно близките съобщиха, че 7-годишното дете се възстановява.