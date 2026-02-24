-
„Темата на NOVA”: Оцелели от прахта (ВИДЕО)
-
Катастрофа между снегорин и кола на пътя София - Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пътници бутаха закъсал в снега автобус на ул. "Черковна" в София (ВИДЕО)
-
Срутване на земна маса затвори пътя София – Самоков
-
Земна маса и скали паднаха върху спирка във Велико Търново
-
Тежка катастрофа с жертви и ранени в Хасковско
Близки на жертвите настояват за максимална присъда
Протест пред Съдебната палата в Пловдив. Днес е първото съдебно заседание след катастрофата на Околовръстното шосе в града, при която загинаха трима души. Трагичният инцидент стана на 24 ноември миналата година. Тир, управляван от 24-годишен шофьор, блъсна автомобила на семейството. Загинаха 43-годишна жена, мъж на 41 години и едното от децата им на 14 години. Другото - 7-годишно дете, беше настанено в болница с опасност за живота.
Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив
Срещу шофьора на тира е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Според разследващите причината за инцидента е отклоняване на вниманието на водача, най-вероятно заради телефон. 24-годишният Джунейт Дюлгеров има правоспособност да управлява тир от две години и оттогава има десет наказателни постановления и двадесет фиша за различни нарушения на Закона за движението по пътищата, съобщават от прокуратурата.
Близки и приятели на жертвите се събраха минути преди началото на съдебното заседание с настояване за справедлив процес.
Искаме законът да се упражни последователно, в най-голямата му строгост, по най-бързия възможен начин. И апелираме за максимална присъда спрямо тежестта на деянието”, заяви Таня Пушкова, сестра на загиналия Тодор.
Същевременно близките съобщиха, че 7-годишното дете се възстановява.
Последвайте ни