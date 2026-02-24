Платформата Messenger.com обяви, че от април 2026 г. нейният уебсайт вече няма да бъде достъпен за изпращане на съобщения. В официално съобщение компанията уточни, че настолното приложение също вече не е налично, предаде DarikNews .

► Промени за потребителите

След преустановяването на Messenger.com потребителите на компютри ще бъдат автоматично пренасочвани към facebook.com/messages, за да продължат разговорите си директно през основната платформа на Facebook.

От днес Skype спира да съществува

Тези, които използват Messenger без акаунт във Facebook, ще могат да продължат комуникацията си единствено чрез мобилното приложение на платформата. От компанията отбелязват още, че историята на чатовете може да бъде възстановена на различните устройства чрез използването на персоналния ПИН код за Messenger.

Технологични анализи посочват, че Meta консолидира своите услуги, като постепенно премахва самостоятелните настолни приложения и отделните интерфейси. Промяната отразява прехода към съобщения, базирани изцяло на браузър и мобилни приложения.

Според докладите това решение ще позволи на компанията да рационализира актуализациите, да намали разходите за поддръжка на множество различни клиенти и да уеднакви потребителското изживяване на различните устройства.

Редактор: Мария Барабашка