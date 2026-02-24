Кралят на Норвегия Харалд бе приет в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация, обяви норвежкият кралски двор, цитиран от „Ройтерс”.

Кралят, който е на частна почивка в Испания заедно със съпругата си кралица Соня, е в добро състояние, добави норвежкият кралски двор.

Кралят на Норвегия - в болничен до април, поставили му пейсмейкър

Осемдесет и деветгодишният монарх е церемониалният държавен глава на Норвегия от 1991 година.

Редактор: Мария Барабашка