Продуцентът на „Мелания” Марк Бекман разкри, че Guns N’ Roses, Грейс Джоунс и наследниците на Принс са отхвърлили искане техни песни да бъдат лицензирани за включване в документалния филм за първата дама на САЩ.

Новата лента, режисирана от създателя на „Час пик”, проследява Мелания Тръмп в 20-те дни преди инаугурацията на Доналд Тръмп през 2025 г. В интервю за „Варайъти” Бекман призна: „Имаше музика, която се опитахме да получим, но за съжаление намесата на политиката попречи”.

„Например момчетата от Guns N’ Roses са политически разделени. Имаше една красива песен, която искахме да използваме, и единият от тях - няма да казвам кой, не е честно - каза: „Имате я, действайте”. Другият обаче на практика заяви: „Няма никакъв шанс”, разказа Бекман.

В крайна сметка продуцентът не успял да осигури правата, тъй като се нуждаел от одобрението на всички, за да влезе песента във филма.

Още през 2018 г. фронтменът Аксел Роуз разкритикува администрацията на Тръмп за използването на музиката на групата на политически събития и обяви в официално изявление, че бандата „официално е поискала музиката ѝ да не бъде използвана на митинги на Тръмп или събития, свързани с него”.

Бекман се сблъскал със сходен отказ и от страна на Грейс Джоунс, като подчерта, че екипът „има огромно уважение към нея”. „Очевидно тя не успя да преодолее политическата бариера, въпреки че филмът не е политически. Това също беше разочароващо. Разочароващо е, когато политиката се поставя толкова напред, а това донякъде се случи с филма”, каза той.

Документалният филм предизвика критики и по линия на музикалните права, след като Джони Грийнууд и Пол Томас Андерсън поискаха част от музиката, използвана първоначално във филма „Невидима нишка”, да бъде премахната от проекта.

Твърди се, че „Юнивърсъл”, една от компаниите зад „Невидима нишка”, не е поискала разрешение от Грийнууд за използването на композицията. Бекман определи тези твърдения като „очевидна лъжа”.

Наскоро стана ясно и че режисьорът на филма Брет Ратнър фигурира в документите по делото „Епстийн”. Той излезе с позиция в своя защита, заявявайки, че жената, чието име фигурира заедно с неговото в документите, е била негова партньорка по това време.

