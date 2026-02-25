Европейската комисия предложи официално откриване на преговори с шестте държави от Западните Балкани с цел включването им в режима на ЕС „Roam Like at Home” („Роуминг като у дома”).

Инициативата представлява регламент на Съюза, който позволява използването на мобилни телефони в други държави членки при същите тарифи, както в страната на произход. Това означава, че при пътуване в рамките на ЕС не се начисляват допълнителни такси за разговори, SMS съобщения и мобилен интернет.

Мобилният роуминг в Молдова и Украйна вече е като в ЕС

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос посочи, че разходите за роуминг са сериозен проблем за хората в целия регион. „Те засягат работниците, които преминават граници, както и семействата, които просто искат да поддържат връзка. Неочакваните сметки или по-високите разходи по време на пътуване са нещо, което в рамките на ЕС вече не познаваме. Днес предложихме това да бъде разширено и към Западните Балкани. Това би означавало по-лесни разговори и мобилни данни на цени като у дома”, заяви Кос.

С предложения мандат за преговори Комисията иска одобрение от Съвета на ЕС. След като то бъде получено, ще започнат двустранни разговори с всяка от държавите в региона. При успешно финализиране на споразуменията гражданите, пътуващи между ЕС и Западните Балкани, ще могат да използват мобилните си услуги без допълнително оскъпяване.

ЕС въведе режима „Roam Like at Home” през юни 2017 г. за държавите членки и страните от Европейското икономическо пространство. През януари тази година регламентът беше разширен и за Украйна и Молдова, припомня РСЕ.

Засега няма конкретно потвърждение кога ще започне реалното прилагане на режима за Западните Балкани, тъй като процесът зависи от хода на преговорите. Говорителят на Комисията Рикардо Кардозо призна, че става дума за сложна процедура. „Времевите рамки зависят от готовността на всеки от партньорите от Западните Балкани да сключи двустранни споразумения с ЕС и да осигури пълното им съответствие с приложимото законодателство”, заяви той.

Редактор: Мария Барабашка