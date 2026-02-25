Лек снеговалеж премина през части от североизточните райони на Съединените щати, докато хората, тръгнали за работа и училище, се опитваха да се придвижат след огромната буря, която натрупа големи количества сняг по улиците и тротоарите от Мериленд до Мейн, предаде "Асошиейтед прес".

Очакванията бяха за валежи от сняг в рамките на 2,5 до 7,6 сантиметра, което е далеч по-малко от предишната буря. Разтопилият се сняг обаче вероятно е замръзнал през нощта, образувайки на места тънък слой лед и създавайки опасни и хлъзгави пътища, съобщиха от Националната метеорологична служба.

Силната снежна буря тази седмица постави градовете в сложната ситуация да трябва разчистват огромни купчини сняг, които не показват признаци на скорошно топене.

Мъж кара ски по заснежените улици на Бостън (ВИДЕО)

До вторник вечерта само в Ню Йорк са разпръснати 65 милиона килограма сол, според кмета Зохран Мамдани. Отделно са наети най-малко 3500 души като извънредни работници за разчистване на сняг. Смяната се заплаща по 30 долара на час и задачата е да бъде почистен снегът от обществените улици и автобусните спирки. Работата обаче остава значителна, особено за да се улесни ситуацията за множеството хора с увреждания.

Джеф Питърс, говорител на Център за независимост на хората с увреждания в Ню Йорк, описа части от града като непроходими. „Ще намерите част от тротоара, която е разчистена, а след това има пътека в снега не по-щирока от 15 сантиметра, по която може да се върви само с единия крак пред другия и няма място за детска количка, ролатор, проходилка или патерици“, каза Питърс. „След това стигате до ъгъла и той не само че не е изчистен, но в края му има нещо като ледник“, допълва той.

Тина Генет, която използва електрическа инвалидна количка, е трябвало сама да разчиства двора си тази седмица, след като в Харисвил, щата Роуд Айлънд, разположен на около 27 километра северозападно от Провидънс, са паднали над 84 сантиметра сняг. „На практика нямам избор, ако служебното ми куче иска да излезе навън“, каза Генет. "В Харисвил има доброволческа програма за почистване на сняг, но през последните няколко години не е имало доброволци", добави тя.

Бурята в САЩ: Най-малко 30 загинали, токови аварии и хаос в транспорта

Бурята в понеделник покри региона със сняг, отмени полети, наруши транспортните връзки, събори електропроводи и отне живота на поне един човек. В Роуд Айлънд са паднали над 0,9 метра сняг, което надхвърля количествата от историческата виелица от 1978 година, засегнала североизточната част на страната, съобщиха от метеорологичната служба.

Бившият главен изследовател в Националната агенция за океански и атмосферни изследвания метеорологът Райън Мауе заяви, че ако целият сняг паднал от Мериленд до Мейн, се струпа само върху квартала Манхатън, снежната покривка би се издигнала на повече от една миля височина.

В Нюпорт 21-годишният Джоузеф Бутрос е бил открит в безсъзнание в автомобил, покрит със сняг, в понеделник вечерта, съобщиха от местната полиция. Студентът от Университет „Салве Реджина" е откаран в болница, където е обявен за починал вследствие на отравяне с въглероден оксид.

Леден дъжд: САЩ очакват най-обилния снеговалеж от десетилетие

В Ню Йорк работниците ще използват огромни басейни с топла вода, в които ще се изсипват големи количества сняг и лед, съобщи изпълняващият длъжността комисар по чистотата Хавиер Лохан. По време на бурята миналия месец по този начин са били разтопени 11,5 метрични тона сняг.

В заснежения Провидънс градските власти извозват снега до пет различни места, според Джош Естрела, директор по комуникациите в общинската администрация. Предизвикателството е толкова голямо, че може да бъдат определени допълнителни места за изсипване на сняг, каза той.

Някои големи училищни райони възобновиха присъственото обучение днес, включително във Филаделфия, където в първите два дни на седмицата се провеждаше онлайн обучение. Училищата отново отвориха и в Бостън, където бяха затворени през изминалата седмица заради зимната ваканция.

В Ню Йорк над 900 000 ученици от най-голямата държавна училищна система в страната имаха редовен учебен ден във вторник. Много ученици и техните родители или настойници преминаваха през високи снежни преспи и избягваха разпръсквачите на сол докато отиваха на училище сутрин.

Електрозахранването бе възстановено за много от стотиците хиляди хора, останали без ток в щатите Масачузетс, Ню Джърси, Делауеър и Роуд Айлънд. Въпреки това близо 160 000 абонати на електроразпределителното дружество в Масачузетс все още бяха без електричество рано в тази сутрин.

Зимна буря блокира пътуванията: Над 1000 отменени полета в САЩ

През последните дни хиляди полети от и към Съединените щати бяха отменени. От сряда вече ситуацията започна да се нормализира, макар и близо 200 полета да остават отменени според сайта за проследяване на полети „Флайт Ауеър" (FlightAware). Международното летище „Теодор Франсис Грийн“ (T. F. Green International Airport) в Роуд Айлънд отвори отново във вторник. Някои полети излетяха в сряда, докато други бяха отменени.

Когато полетът на Джейми Майърс кацна в Ню Йорк от Буенос Айрес във вторник вечерта, пълната с облекчени пътници кабина избухна в аплодисменти. Жителка на Манхатън е трябвало да се прибере у дома още в неделя, но е била възпрепятствана от отменен полет и значително закъснение.

Редактор: Станимира Шикова