Силната снежна буря, обхванала САЩ, не супя да помрачи доброто настроение на американците. Мъж беше заснет да кара ски по покритите с дебели преспи сняг улици на Бостън в щата Масачузетс.

На видеото, публикувано в Instagram, се вижда как скиорът се забавлява, добавяйки лек сюрреалистичен и забавен привкус на тежките зимни условия. Потребители на социалната мрежа коментурат, че необичайно обилният снеговалеж е превърнал пустите градски улици в истински рай за скиорите.

Мощна зимна буря връхлетя САЩ (ВИДЕО)

Мощната зимна буря натрупа около 30 сантиметра сняг от Ню Мексико до Нова Англия. Лошото време парализира голяма част от Източното крайбрежие на САЩ, доведе до отмяната на хиляди полети и причини масови прекъсвания на тока.

Редактор: Станимира Шикова