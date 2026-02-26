Продължителното затопляне в океаните води до сериозна загуба на риба и други морски видове, показва ново международно изследване. Според учените, при повишение на температурата на морското дъно с едва 0,1 градуса за десетилетие, рибните запаси намаляват средно със 7%.

Проучването е публикувано в едно от водещите световни научни издания в областта на екологията и еволюцията. Изследвани са над 33 000 популации в Северното полукълбо за близо 30 години.

Учените предупреждават, че кратките периоди на необичайно високи температури може временно да увеличат броя на някои видове, но това прикрива дългосрочната вреда от климатичните промени и прекомерния улов.

