Смъртта на дълго издирвания престъпник Ел Менчо предизвика масови безредици в Мексико, при които загинаха десетки. Пуерто Ваярта беше един от тежко засегнатите градове. Старши кореспондентът на CNN Дейвид Кълвър разказва каква е ситуацията там сега.

За много хора в Съединените щати, както и по света, Мексико е предпочитана туристическа дестинация. Когато избухна насилието в града, десетки паркирани коли и камиони бяха опожарени. Следи от случилото се още се виждат. Днес обаче животът продължава по обичайния начин. Останките от всичко случило се там дават представа за хаоса, който се е разгърнал. Хората обаче се опитват да го приемат като изолиран инцидент и да продължат напред.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова