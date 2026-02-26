Кадър: CNN
Разказва кореспондентът на CNN Дейвид Кълвър
Смъртта на дълго издирвания престъпник Ел Менчо предизвика масови безредици в Мексико, при които загинаха десетки. Пуерто Ваярта беше един от тежко засегнатите градове. Старши кореспондентът на CNN Дейвид Кълвър разказва каква е ситуацията там сега.
Десетки убити при масови безредици в Мексико след смъртта на дълго издирвания престъпник Ел Менчо
За много хора в Съединените щати, както и по света, Мексико е предпочитана туристическа дестинация. Когато избухна насилието в града, десетки паркирани коли и камиони бяха опожарени. Следи от случилото се още се виждат. Днес обаче животът продължава по обичайния начин. Останките от всичко случило се там дават представа за хаоса, който се е разгърнал. Хората обаче се опитват да го приемат като изолиран инцидент и да продължат напред.
