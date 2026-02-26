Старото поколение инуити, израснали в иглута, и техните наследници пазят уменията за оцеляване в Арктика, докато всички те приемат модерните технологии като част от ежедневието си. В ледените пространства на Арктика традицията и модерните технологии днес вървят ръка за ръка.

"Родена съм в иглу. Всичките ни дрехи бяха от кожи. Моето поколение вероятно беше едно от последните, защото след това никога повече не чухме някой да живее в иглута", разказва Батрис Бернард. Тя произхожда от общността на инуитите - полуномадски народ, който обитава арктически региони като Аляска, Гренландия и Канада. Родена е през 1953 година и това я прави част от едно от последните поколения инуити, израснали в традиционните ледени къщи. "Иглуто е част от мен. Чувствам се много свързана с всички тези традиции", споделя тя.

Гренландия - "Зелената земя", обгърната в сняг и лед (СНИМКИ+ВИДЕО)​

Днес обаче животът в Далечния Север изглежда различно. Постоянните жители на иглута са останало в миналото, а модерните технологии навлизат все по-дълбоко в ежедневието. Според Беатрис тази промянак е добре дошла, стига да служи на реалните нужди на хората. "Новите технологии са добри. Използваме само това, което ни е необходимо", казва тя.

По-младото поколение също намира баланс между старото и новото. Девън Алоло, който е водач по оцеляване, разчита на модерните технологии в безкрайната бяла пустош. "Трябва да сте в крак с времето. В момента използваме снегомобили. Преди 80 години обаче впрягахме кучета. Мисля, че е важно да се възползваме от технологичния напредък. Това може да ви спаси живота, особено когато сте далеч от цивилизацията", казва той. Девън обаче не забравя миналото и винаги носи със себе си всички необходими подръчни материали за изграждане на иглу при извънредна ситуация. "Винаги нося всички необходими инструменти за построяване на иглу, ако това се наложи. Дори и да нямате уменията и знанията как се строи иглу, ако имате необходимите подръчни материали, може да построите преграда, която да ви пази от вятъра", разказва той.

Между снега и слънчевите панели, между кучешките впрягове и снегомобилите, инуитите показват как миналото и бъдещето могат да вървят ръка за ръка.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова