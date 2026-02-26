Бил Гейтс тази седмица призна, че е имал две извънбрачни връзки с рускини по време на брака си с Мелинда Френч Гейтс. Бизнесменът също така се извини на служителите на благотворителната си фондация за миналите си контакти със сексуалния престъпник и финансист Джефри Епстийн, като същевременно подчерта, че не е участвал в нищо „незаконно“.

„Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно“, заяви 70-годишният милиардер филантроп и съосновател на Microsoft по време на среща във Фондация „Гейтс“ във вторник. Говорител на Гейтс подчерта, че той е поел отговорност за действията си.

Нови шокиращи подробности около досиетата „Епстийн” разкриват връзки с България

Интересът към миналите контакти на Гейтс с Епстийн, който почина във федерален арест през 2019 г., след като беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, се засили отново, след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува набор от документи. Сред тях има имейли, написани от самия Епстийн преди години, в които той твърди, че Гейтс се е заразил със сексуално предавана инфекция от „руски момичета“, а след това е поискал помощта на Епстийн, за да го скрие от тогавашната си съпруга. Говорител на Гейтс определи тези твърдения на Епстийн като „абсурдни и напълно неверни“.

Как Бил Гейтс очерта новата интернет ера през 1993 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)

Във вторник обаче Гейтс призна, че е имал връзки с „руска бридж състезателка, която ме срещна на турнири по бридж, и с рускиня - ядрен физик, с която се запознах чрез бизнес задачи". По думите му Епстийн е узнал за тези отношения. „Бридж състезателката“ беше идентифицирана от The Wall Street Journal през 2023 г. като Мила Антонова, за която се съобщава, че се е запознала с Гейтс около 2010 г., когато тя е била на около 20 години.

Who is Mila Antonova, Russian bridge player who had alleged affair with Bill Gates? https://t.co/a0cyVy7DGP pic.twitter.com/4KKCsfdRqz — New York Post (@nypost) May 22, 2023

Гейтс заяви пред служителите си, че „никога не е прекарвал време с жените около Епстийн“, съобщава The Wall Street Journal. Той също така каза, че е било „огромна грешка да прекарва време с Епстийн“, след като двамата се срещнали за първи път през 2011 г. Това се е случило дълго време, след като Епстийн се призна за виновен по обвинение в склоняване на непълнолетна към проституция. Гейтс посочи още, че двамата са поддържали контакти до 2014 г., но никога не е нощувал при Епстийн или в някое от именията му. „Извинявам се на хората, които бяха въвлечени в това заради грешката, която направих“, каза той по време на срещата в организацията.

По-рано Гейтс е заявявал, че е търсел дарения, като по-рано този месец подчерта, че „идеята беше, че Епстийн познаваше много много богати хора и твърдеше, че може да ги убеди да даряват средства за глобалното здраве. В ретроспекция това се оказа задънена улица“.

Гейтс посочи, че не е проверил достатъчно задълбочено миналото на Епстийн, но е знаел за „някакъв 18-месечен период“, през който пътуванията му са били ограничени.

В крайна сметка Гейтс заяви, че миналото му с Епстийн и новоразкритите имейли са хвърлили сянка върху работата на фондацията и нейната репутация. „Това определено е обратното на ценностите и целите на фондацията. Нашата работа е много чувствителна към репутацията", заяви още Гейтс по време на срещата.

Редактор: Цветина Петрова