НАСА мести ракетата си за лунната мисия „Артемис 2“ от площадката за излитане в хангар. Причината - нужда от допълнителен ремонт. Очаква се придвижването в космическия център „Кенеди“ във Флорида да отнеме цял ден.

Ракетата, която е с дължина 98 метра, прекара месеци на площадката, готова за излитане. Тя обаче се сблъска с редица сериозни проблеми, които изискваха преместването ѝ в сградата за сглобяване, която се намира на около 6,4 км.

Заради течове на гориво: НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната

Ръководството на американската космическа агенция нареди през уикенда преместването на ракетата, след като системата ѝ за снабдяване с хелий се повреди. Излитането ѝ, което бе забавено с месец заради изтичане на водородно гориво, беше планирано за март. Това щеше да е първото пътуване на астронавти до Луната от десетилетия насам. Но сега мисията „Артемис 2“ с американско-канадски екипаж се отлага минимум до април.

Редактор: Станимира Шикова