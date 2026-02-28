Израел нанесе превантивни удари по цели в Техеран, централната и източната част на Иран, като в операцията официално се включиха и Съединените щати. В ефира на „Събуди се” по NOVA проф. Владимир Чуков заяви, че ситуацията е достигнала „до кокал” и прогнозира, че мащабната акция цели ликвидиране на иранския режим.

В ранните часове на днешния ден Иран предприе ответни действия. „Иранците отвърнаха на удара и направиха няколко нападения срещу американски военни цели във всички страни от Персийския залив – Бахрейн, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства”, съобщи проф. Чуков. По негова информация от Иран са изстреляни около 100 ракети към различни цели в региона.

Израел нанесе удари, а САЩ стартираха военна операция срещу Иран (ОБНОВЯВА СЕ)

Експертът подчерта, че се съобщава за експлозии дори в столицата на Саудитска Арабия – Рияд, което определи като нов и изненадващ елемент. Регистрирани са и първи попадения в северния израелски град Хайфа. В момента продължава операцията по унищожаване на ирански радари и инсталации на противовъздушната отбрана (ПВО).

Според проф. Чуков в момента сме свидетели на „серия номер 2” от 12-дневната война, започнала през миналата година. Той подчерта, че настоящите удари са насочени към основните символи на властта и институциите в Иран. Експертът отбеляза, че дипломатическите усилия и преговорите в Женева не са дали резултат, което е довело до сегашната военна ескалация. „Това е краят на преговорите между Вашингтон и Техеран. Видяхме предложения, контрапредложения, печелене на време и в крайна сметка – едно нищо”, допълни той.

Проф. Чуков обърна внимание на безпрецедентното струпване на американска военна техника в региона. „Около Иран има огромна американска армада, която все още не е влязла напълно в бой. За първи път на израелска територия са базирани най-модерните американски самолети F-22”, посочи той. Експертът прогнозира, че освен въздушните удари, Израел и САЩ вероятно ще предприемат масирана кибератака, за да парализират противовъздушната отбрана на Иран.

► Възможностите за отговор на Техеран

Относно военния капацитет на Иран, проф. Чуков обясни, че след ударите през юни миналата година страната вероятно разполага с около 2 000 балистични ракети от първоначалните 3 000. „Каква е тяхната годност и какъв ще бъде ефектът от кибератаките, тепърва ще видим. Иранският режим е поставен на карта”, заяви той. По негови данни около една четвърт или една пета от иранското общество активно подкрепя настоящата власт, което прави реакцията на населението при евентуална смяна на режима трудно предвидима.

Експертът предупреди, че евентуалното падане на режима може да провокира мащабни бежански вълни към Европа и България. „Това са обстоятелства, които ние в Европа, и съответно в България, трябва много активно да следим”, заключи проф. Владимир Чуков.

