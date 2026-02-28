Иран е огромна, етнически разнообразна страна с мюсюлманско мнозинство, богата на ресурси, управлявана от клерикална система след революцията през 1979 г., която свали монархията. Ето пет неща, които трябва да знаете за Ислямска република Иран.

Етническо разнообразие

Страната е с население над 85 милиона души, като три четвърти от тях са в градски райони. Столицата Техеран е 10-милионен, докато други големи градове са Машхад и Исфахан. Иран е етнически разнообразен. Персите са мнозинство, но големи малцинства включват азербайджанци, лури, кюрди, араби, белуджи и туркмени. Иран е и езиково разнообразен. Персийският е официалният език, използван в администрацията, медиите и образованието. Въпреки това, азербайджански, лурски, кюрдски, гилаки, белуджи и арабски са широко разпространени.

Мюсюлманско мнозинство

Иран е предимно мюсюлманска държава, като над 90% от населението му изповядва шиитския ислям, което го прави най-голямата страна с шиитско мнозинство в света. Сунитите съставляват по-голямата част от останалото мюсюлманско население, концентрирано в граничните провинции. Признатите религиозни малцинства включват християни, евреи и зороастрийци, докато бахайската общност не е официално призната.

Петрол и газ

Иран притежава едни от най-големите запаси от въглеводороди в света. Той държи около 10% от доказаните световни запаси от петрол и около 15% от световните запаси от природен газ, което го поставя сред водещите енергийни сили в света. Петролният и газовият сектор е основният стълб на икономиката, като представлява до 30% от БВП пряко и косвено, и много по-голям дял от приходите от износ и държавните доходи. Износът на енергия е от основно значение за икономиката на членката на ОПЕК, но също така има диверсифицирана индустриална база, включително нефтохимия, стомана, цимент, автомобилостроене, минно дело, селско стопанство и преработка на храни. Секторът на услугите представлява нарастващ дял от БВП. Санкциите, валутната нестабилност и структурната неефективност обаче възпрепятстваха икономическия растеж през последните години.

Стратегическо положение

Иран заема стратегическо положение, свързващо Близкия изток, Централна Азия и Южна Азия. Той е втората по големина страна в Близкия изток по площ и споделя сухопътни граници с Афганистан, Армения, Азербайджан, Ирак, Пакистан, Турция и Туркменистан. Иран контролира северния бряг на стратегическия Ормузки проток, ключов път за глобални доставки на петрол и втечнен природен газ. Това прави Иран централен играч в изчисленията за глобална енергийна сигурност. Иран граничи и с Каспийско море, най-големият вътрешен воден басейн в света, споделян с Русия и няколко държави от Централна Азия. Каспийският регион е важен за рибарството, търговските пътища и офшорните енергийни ресурси. Географското положение на Иран исторически го е превърнало в кръстопът на търговията, но напоследък много страни избягват търговските пътища през Иран поради международни санкции.

Ислямска република

След революцията от 1979 г., която свали последния шах, Мохамед Реза Пахлави, Иран се превърна в ислямска република, съчетаваща републикански институции с духовен надзор. Върховният лидер аятолах Али Хаменей е главнокомандващ на въоръжените сили и има върховна власт над съдебната система, държавното радио и телевизия, ключови военни органи и основни държавни политики. Президентът се избира с народно гласуване на всеки четири години и ръководи изпълнителната власт, като контролира кабинета и ежедневната администрация. Кандидатите за президент трябва да бъдат одобрени от Съвета на пазителите, мощен неизбран орган, съставен от духовници и юристи. Съветът също така преглежда законодателството, прието от парламента.

Редактор: Иван Петров