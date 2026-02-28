След като САЩ и Израел удариха Иран, осем държави затвориха въздушното си пространство. Това са Иран, Израел, Ирак, Йордания, Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства.

Към това трябва да се прибави Сирия, където решението е само частично, по границата с Израел.

В тази зона, по официална информация на българското МВнР има над 11 400 български граждани. Конкретно от Иран се работи по евакуацията на 10 души от дипломатическата ни мисия, по суша с автомобили. Общо сънародниците ни там са 47.

Важно е да се отбележи, че иранските ответни удари далеч не са насочени само срещу базите на Съединените щати в региона или територията на Израел. Например ударите с дронове срещи летището в Кувейт сити, които раниха няколко служители, очевидно не бяха насочени срещу американски военен обект. Взривове имаше в Дубай, Катар, Бахрейн и на други места в Персийския залив. Официални лица от Европейския съюз казаха, че търговски кораби са получили съобщения от Революционната гвардия, че Ормузкия пролив е затворен за всякакъв трафик. Това е ключов морски път, през който минава 20 процента от суровия петрол в света.