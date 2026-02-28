Снимка: iStock
-
САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни (ОБЗОР)
-
Филип Димитров: Ситуацията с Иран е тежка, но в известен смисъл неизбежна
-
Али Трокх - от затвора в Иран до защитник на бежанци в САЩ
-
В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори
-
Ескалация в Близкия изток след потвърдената смърт на аятолах Али Хаменей
-
Стотици българи са блокирани в Близкия изток
-
Али Хаменей - аятолахът, който завзе властта с промени в Конституцията
Търговски кораби са получили съобщения от Революционната гвардия, че Ормузкият пролив е затворен за всякакъв трафик
След като САЩ и Израел удариха Иран, осем държави затвориха въздушното си пространство. Това са Иран, Израел, Ирак, Йордания, Катар, Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства.
Към това трябва да се прибави Сирия, където решението е само частично, по границата с Израел.
В тази зона, по официална информация на българското МВнР има над 11 400 български граждани. Конкретно от Иран се работи по евакуацията на 10 души от дипломатическата ни мисия, по суша с автомобили. Общо сънародниците ни там са 47.
Важно е да се отбележи, че иранските ответни удари далеч не са насочени само срещу базите на Съединените щати в региона или територията на Израел. Например ударите с дронове срещи летището в Кувейт сити, които раниха няколко служители, очевидно не бяха насочени срещу американски военен обект. Взривове имаше в Дубай, Катар, Бахрейн и на други места в Персийския залив. Официални лица от Европейския съюз казаха, че търговски кораби са получили съобщения от Революционната гвардия, че Ормузкия пролив е затворен за всякакъв трафик. Това е ключов морски път, през който минава 20 процента от суровия петрол в света.
Последвайте ни