Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас съобщи, че външните министри на държавите членки ще проведат извънредно заседание в неделя, 1 март, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран предизвикаха ответни атаки.

„Ще свикам извънреден съвет чрез видеоконферентна връзка, за да обсъдим Иран и бързо развиващите се събития в Близкия изток“, написа Калас в социалната мрежа Х.

„Безразборните атаки на иранския режим срещу неговите съседи крият риск от въвличане на региона в по-широкообхватна война и ние ги осъждаме“, добави тя.

Редактор: Иван Петров