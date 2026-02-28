Израел затвори граничния пункт „Рафах" между Газа и Египет като мярка за сигурност след съвместната атака по Иран с участието на САЩ, предаде АФП.

„Бяха въведени редица необходими мерки за сигурност, включително затварянето на граничните пунктове към Ивицата Газа, сред които и „Рафах“, се посочва в изявление на израелската агенция за граждански въпроси в палестинските територии. Оттам добавиха, че ротацията на хуманитарния персонал в Газа „се отлага на този етап“.

Граничният пункт „Рафах" - единствената връзка на гражданите на Газа със света извън Израел, бе отворен отново за движение на хора на 2 февруари, почти две години след като израелските сили го превзеха по време на войната с „Хамас".

Редактор: Иван Петров