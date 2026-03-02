Ваня Иванова и Олег Иванов - семейство с две деца, заминават за почивка в Дубай, но попадат в извънредна ситуация. След рязко влошаване на обстановката в града, те взимат решение да напуснат по-рано от планираното, притеснени за сигурността си. Опитът им да се приберат обаче се проваля. Летището в Дубай е затворено, полетите са отменени и семейството остава блокирано на място, заедно с децата си, в условия на нарастващо напрежение и несигурност.

Благой Георгиев е блокиран в Дубай: Трети ден чакаме, чуха се силни взривове

„Вече се чувстваме в безопасност. Предишните дни следвахме инструкциите на властите. В събота сутрин, когато получихме първото известие за удари, се опитахме да отпътуваме веднага. Дори успяхме да си вземем билети, но впоследствие затвориха летището”, разказа Ваня.

По думите ѝ семейството се е свързало с консулството ни, както и с МВнР, а съветите били едни и същи – да останат в хотела.

Българка разказа в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS за напрегнатите часове, които е преживяла в Дубай след внезапното затваряне на въздушното пространство.

Йоана Колева обясни, че след прекачващ полет от друга дестинация групата ѝ кацнала благополучно в Дубай, където имала четиричасов престой. Малко по-късно обаче пътниците били уведомени, че трябва да напуснат самолета, тъй като няма разрешение за излитане.

„Капитанът ни държеше през цялото време в течение с очакването да получим разрешение за полет, но накрая се наложи да слезем“, разказа тя.

По думите ѝ най-голямата паника настъпила, когато станало ясно, че всички полети са отменени и хора от цял свят са блокирани на летището. „Имаше огромна тълпа от хиляди хора. Усетихме, че летището не е безопасно място предвид ситуацията“, допълни Колева.

Тя и други българи, с които се запознали на място, решили да напуснат терминала и да се преместят в хотел в район, далеч от основните забележителности.

Въпреки задействаните системи за предупреждение по мобилните телефони, нощта преминала сравнително спокойно. „В съобщението, което получихме, пишеше, че трябва бързо да намерим място на закрито, далеч от прозорци, и да не излизаме, докато не приключи атаката“, обясни тя.

Според Колева ракетните удари в района се чували по-скоро като приглушено пукане. На сутринта обаче атаката продължила между 30 минути и час, като гърмежи отеквали почти непрекъснато. „Виждахме как системите на дубайската защита свалят ракетите във въздуха“, разказа тя.

Йоана Колева изрази надежда въздушното пространство да бъде отворено скоро. „Вярвам, че Обединените арабски емирства ще го направят, когато вече е спокойно и няма опасност за пасажерите“, заяви тя.

Български туристи остават на круизен кораб на пристанището в Дубай. На борда се намират две организирани групи с общо около 80 души, сред които около 40 българи. Това съобщи екскурзоводът Гергана Бойчева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ капитанът на кораба е информирал пътниците, че се очаква официална информация от летището за това кога ще бъдат отворени въздушните коридори. Междувременно е събрана пълната информация за националностите на всички пасажери, за да бъде установен контакт с консулските служби и при необходимост да се организират плавни трансфери към летището.

Групата е настанена на кораба от 28 февруари и в момента тече третият ден от престоя им. Бойчева подчерта, че туристите разполагат с храна, вода и всичко необходимо, а престоят е част от предварително заплатената круизна програма. Настаняването и изхранването са били включени в пакета още при закупуването на пътуването.

По думите ѝ в района се чуват далечни гърмежи, но няма хаос или повод за притеснение. На борда обстановката е спокойна, дори приповдигната. „Сигурни сме, че властите реагират адекватно. Знаем, че се работи по прибирането ни и изчакваме“, посочи тя.

От ръководството на кораба са осигурили безплатна интернет връзка, за да могат пътниците да се свържат с близките си. Друг българин от групата също се включи в ефира и заяви, че обстановката в града е спокойна, трафикът е нормален, а хората продължават да работят.

