Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски е предприел първи стъпки за възстановяване на Обществения съвет за създаване на Национална детска болница. Темата коментира в ефира на NOVA NEWS Мария Брестничка, член на бившия обществен съвет. Припомняме, че съветът подаде оставка заради „системно ограничаване на достъпа до информация“.

По думите ѝ инициативата е добра новина и показва, че Министерството на здравеопазването работи за възстановяване на обществения контрол и прозрачността около проекта за Национална детска болница. „Все повече хора губят надежда, че изобщо ще има такава болница. Затова настояваме за яснота и реален достъп до информация“, подчерта Брестничка.

Тя посочи, че служебният министър е заявил необходимостта от функциониращ Обществен съвет, който да гарантира граждански контрол върху процеса. Според нея е ясно, че в рамките на два-три месеца служебно управление не може да изгради детска болница, но може да създаде условия за работещ и ефективен обществен механизъм.

„Бихме се върнали в съвета, ако имаме необходимите правомощия и реален достъп до цялата информация“, заяви Брестничка. Очаква се в следващите дни здравният министър да предложи конкретна форма, в която Общественият съвет да функционира и да получи достъп до всички документи и данни, свързани с проекта.

Тя подчерта още, че изграждането на Национална детска болница не може да се случи без активното участие на специалистите, които се очаква да работят в нея, както и без широка професионална и обществена подкрепа.

